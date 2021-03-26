Автоинспектор из Тюменской области отделался штрафом за вымогательство взятки

Тюмень, 26 марта. Суд вынес приговор старшему лейтенанту полиции. Офицер участвовал в вымогательстве взятки и был оштрафован за преступление.

Фигурант и его напарник остановили внедорожник Lexus RX350. Водителю предложили проследовать в стационарный пост ДПС. Там автомобилисту посоветовали сразу сознаться в том, что у него поддельное водительское удостоверение.

Мужчина догадался, что правоохранители хотят на нем нелегально заработать. Он вытащил из кармана 1,5 тыс. рублей, но сумма не впечатлила сотрудников ДПС. Они решили провести досмотр машины и пассажиров. У одной из женщин они нашли пакет с сушеным растением, позже выяснилось, что это была марихуана.

Шофер заявил, что не хочет проблем и готов заплатить 40 тыс. рублей. Злоумышленников не устроила и такая сумма. Пассажирка предложила 100 тыс. рублей. Силовики попросили понятого свозить гражданку к банкомату. Женщина вернулась с деньгами и передала их осужденному автоинспектору. Стражи порядка вернули права и отпустили всех.

Пассажирка позднее рассказала об инциденте сотрудникам собственной безопасности регионального ГУ МВД. Оперативники в ходе проверки нашли пакет с наркотиками в мусорном баке возле поста ДПС. Один из инспекторов был оштрафован на 1,5 млн рублей, его напарник ждет суда.

В Калининграде силовики задержали двух мужчин, которые пытались подкупить сотрудника ФСБ. Фигуранты хотели за деньги добиться покровительства в интересах фирмы, сообщало РИАМО.