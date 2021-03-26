Минтруд назвал размер социальных пенсий с 1 апреля после индексации

В пятницу, 26 марта 2021 года Правительство РФ вынесло постановление об индексации социальных пенсий. С 1 апреля эти выплаты будут увеличены на 3,4%. Как пояснили ФАН в Министерстве труда РФ, при расчете индексации учтены темпы роста прожиточного минимума пенсионеров за прошедший год.

«Размер индексации пенсий в 2021 году определен как соотношение величины прожиточного минимума пенсионера за 2020 год (9308 рублей) к аналогичной величине за 2019 год (9002 рубля). В связи с этим с 1 апреля 2021 года индексация размеров социальных пенсий составит 3,4%», — пояснили в министерстве.

По словам эксперта Минтруда РФ, индексация затронет 3,9 млн граждан. Представитель ведомства напомнил, что получатели социальных пенсий и выплат по государственному пенсионному обеспечению — это граждане, которые в силу разных обстоятельств не имеют достаточного трудового стажа для получения страховой пенсии.

«В результате проведения индексации средний размер социальной пенсии составит с 1 апреля 2021 года 10 183 рубля. У тех граждан, у кого своя социальная пенсия меньше прожиточного минимума пенсионера в регионе, есть социальная доплата, которая позволяет увеличить пенсионное обеспечение до этого уровня», — уточнили в ведомстве.

В бюджет на индексацию социальных пенсий ПФР заложил 12,8 млрд рублей.

Ранее председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, заместитель руководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов на пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот» рассказал о перспективах индексации пенсии работающим пенсионерам.