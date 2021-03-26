Дизайнер рассказала, как рассчитать стоимость ремонтных работ

По календарю уже началась весна, и по прогнозам к апрелю обещают плюсовую температуру. Многие россияне именно в это время начинают делать ремонт в квартирах или задумываются о нем, так как хочется обновлений и свежести вокруг. Эксперты посчитали и сравнили цены на ремонт в двух столицах. Если в Москве цены на жилье выше, то сделать ремонт в квартире, наоборот, на 10% дешевле, чем в Санкт-Петербурге. В Москве в среднем ремонт обойдется в 6034 рублей за квадратный метр, в Санкт-Петербурге — 6712 рублей.

Дизайнер Инна Каминская рассказала ФАН, как рассчитать стоимость ремонтных работ и стоит ли планировать в этом году обновление интерьера.

«Как правило, бюджет на ремонт рассчитывается исходя из общей площади квартиры. Поэтому метраж здесь играет ключевую роль. Цена за квадратный метр — это значение, которое включает в себя цену на строительные и отделочные материалы, сложность отделочных работ, услуги ремонтных бригад и услуги дизайнера, если такие необходимы», — пояснила Инна Каминская.

Она заметила, что цены на ремонт в 2020 году медленно ползли вверх. Они стали выше на 15–20% по сравнению с предыдущими годами. С мигрантами в России по-прежнему сложно. Образовалась дыра между спросом и качественным предложением. В 2021 году наблюдается рост цен. Есть вероятность, что ситуация стабилизируется, но цены уже не вернутся на прежний уровень.

«Несмотря на то, что доллар и евро подорожали, цены на стройматериалы в прошлом году в массовом сегменте выросли всего на 5%. Помимо роста валют, на конечную цену влияет рост их себестоимости и увеличение квадратных метров застройки. В настоящий момент спрос на материалы продолжает расти и это подталкивает цены вверх. Сегодня наблюдается их повышение в пределах 10–15% по сравнению с 2020 годом. И на этом, скорее всего, рынок не остановится», — добавила Инна Каминская.

По словам дизайнера, отказываться от ремонта в этом году не стоит, но спешить ни к чему. Лучше обратить внимание на поиск качественных материалов и квалифицированных специалистов.

«Перед тем как начать ремонт квартиры, обязательно составьте общий бюджет на ремонт, так вы избежите неприятных сюрпризов и будете четко понимать, куда направить деньги. Пусть отделочные материалы будут проще, но хорошего качества, чем пафосные, но плохого. Выбирайте простые комфортные современные стили. Например, скандинавский. Они значительно проще в реализации, по сравнению с ар-деко или классическим стилем», — рассказала Инна Каминская.

Она призывает не использовать сложные в монтаже двери, плинтусы, крупноформатную плитку, сценарное освещение и заказную мебель. Эксперт рекомендует сравнивать цены, пользоваться распродажами остатков и образцами со стендов. Так вы можете сэкономить порядка 20–30% бюджета на ремонт. Однако нужно помнить, что нельзя экономить на черновых материалах, коммуникациях, окнах и фурнитуре.