Владельцы праворульных машин столкнутся с трудностями при прохождении ТО

Москва, 26 марта. Автовладельцам на Дальнем Востоке предрекают серьезные сложности из-за особенностей праворульных машин.

Препятствием для получения диагностической карты будет головная оптика. В машинах с правым рулем она работает зеркально, поэтому может ослеплять водителей встречных машин. Чтобы этого избежать, придется перенастраивать фары.

Такую корректирующую настройку нужно подтвердить и получить одобрение в специальной лаборатории. После того как фары на машине будут соответствовать европейским стандартам, потребуется получить разрешающие документы в Госавтоинспекции. Все процедуры обойдутся, по средним оценкам, в 40–50 тыс. рублей.

Новые правила техосмотра должны вступить в силу 1 октября 2021 года. Между тем опрос участников рынка показал, что они не совсем готовы к подобным тратам.

Количество праворульных машин в РФ ранее подсчитало аналитическое агентство.