Это не по-французски: Онищенко о попытках Макрона запугать Европу российской вакциной

Депутат Госдумы, ведущий российский эпидемиолог Геннадий Онищенко считает, что президент Франции Эммануэль Макрон повел себя «не по-французски», когда попытался запугать Европу «вакцинной войной» с Россией.

Ранее президент Франции заявил о «мировой войне нового типа» из-за вакцин от COVID-19. Слова Макрона приводит французская Le Figaro, цитируя выступление президента Франции на пресс-конференции по итогам первого дня виртуального саммита Евросоюза.

По словам Макрона, Европа оказалась в опасности из-за «стремления России и Китая оказать влияние с помощью вакцин от коронавируса». По мнению лидера Франции, европейским странам нужно всячески отстаивать свою независимость в этой области, наращивая производство собственных вакцин от COVID-19.

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, доктор медицинских наук, академик РАН Геннадий Онищенко считает, что заявления Макрона звучат просто несолидно.

«Он вроде бы молодой политик, не связан памятью о противосиянии Запада с СССР, а позволяет себе такие несолидные заявления, — отметил Онищенко в комментарии ФАН. — Мир всегда объединялся, когда речь шла о защите жизней людей. Напомню: в тяжелейшие послевоенные годы Запад, невзирая на все идеологические разногласия, взаимодействовал с СССР в вопросах борьбы с опасными инфекциями. Благодаря этому были побеждены такие страшные заболевания, как оспа и полиомиелит. Напомню также, что у России есть давние традиции сотрудничества с Францией в области микробиологии и вирусологии. Так что подобные заявления, которые позволяет себе Макрон, это как-то не по-французски».

По мнению российского парламентария, непростительно ставить интересы западных фармакологических монополистов выше здоровья и даже жизней европейских граждан, тем более, что в настоящее время результаты вакцинации от COVID-19 в ЕС прямо скажем неблестящие. Это особенно заметно на фоне Великобритании, которая, как теперь видно, во время пандемии очень выиграла от Brexit, поскольку закупает вакцины без оглядки на Брюссель.

«А господину Макрону советую: не надо высасывать из пальца то, чего нет, — подчеркнул Геннадий Онищенко. — Если страх перед российскими вакцинами, якобы захватывающими Европу, — это его личное убеждение, могу только посочувствовать французам, у которых президент возводит медицину в разряд биологической войны между странами».

Ранее еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что Европа не нуждается в российской вакцине «Спутник V», так как в Евросоюзе хватает собственных одобренных препаратов.

Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что Москва никому не навязывает российскую вакцину, но, когда в Европе заявляют, что не нуждаются в препаратах из РФ, возникает вопрос, кого обслуживают европейские власти — своих граждан или фармакологические концерны.

В России зарегистрировали уже три вакцины от коронавируса: «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».