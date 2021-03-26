Жители США сообщили о таинственном свечении в ночном небе

Вашингтон, 26 марта. Проживающие на северо-западе США американцы сообщили о странном свечении в ночном небе.

Вечером жители штата Вашингтон стали свидетелями вхождения в плотные слои атмосферы неизвестного космического объекта. Его полет сопровождался огненным шоу из обломков, сгорающих по мере прохождения плотных слоев воздуха.

Фотографиями и видео уникального явления американцы начали делиться в соцсетях. В метеослужбе в свою очередь заявили, что таким образом в небе сгорают обломки второй ступени ракеты SpaceX.

Не так давно стало известно, что нерабочий метеорологический спутник США разваливается на околоземной орбите. Спутник, названный NOAA-17, был запущен в 2002 году Национальным управлением океанических и атмосферных исследований. Он был выведен из эксплуатации в 2013 году после того, как его приборы начали отказывать. Космический аппарат распался 10 марта на 16 частей.