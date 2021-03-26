Сотрудники «Сколтеха» представили новую модель наследования роста у людей

Москва, 26 марта. Средний рост человека из каждого поколения зависит сразу от нескольких факторов, выяснили ученые Сколковского института науки и технологий.

Рост человека зависит от наследственности, питания, окружающей среды и ряда других факторов. Одни обстоятельства больше влияют на женщин, другие — на мужчин. Представительницы слабого пола в среднем ниже мужчин на 8%.

Почти 370 тыс. человек приняли участие в исследовании специалистов. Согласно полученным результатам, все влияющие на рост человека факторы не складываются, а приумножаются. Генетические факторы больше влияют на сильный пол, обратили внимание ученые.

Цвет глаз человека определяют 52 гена, 50 из которых ученые раскрыли совсем недавно. Открытие сотрудников Королевского колледжа Лондона опровергло теорию формирования цвета глаз Джеймса Уотсона и Фрэнсиса Крика, которые получили за нее Нобелевскую премию.