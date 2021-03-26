Миро жестко высказалась о желании жены Мамаева сделать пластику ягодиц

Москва, 26 марта. Блогер Лена Миро посоветовала жене футболиста Павла Мамаева Алане забыть о пластических операциях, поскольку та давно уже «вышла в тираж».

Мамаева не так давно обвинила знаменитого супруга в изменах, объявила о разводе, а затем рассказала о желании сделать пластику ягодиц. Миро жестко высказалась о планах жены футболиста и подчеркнула, что подтяжка ей никак не поможет.

По мнению блогера, после развода Мамаева вряд ли сможет составить конкуренцию молодым девушкам с точеными фигурами. «Премиальный мужик» ей не по зубам, заявила Миро, поэтому и от преобразований внешности лучше отказаться.

«Достаточно посмотреть на испанку, в связи с которой Алана обвинила мужа. Молодая, горячая, красивая, натуральная. И имя им — легион», — написала она в своем блоге.

Миро оговорилась, что Мамаевы вполне могут сохранить брак даже после такого крупного скандала.

«Состоится развод или нет — это будет решать Павлик, но никак не Алана. Если она допекла мужа окончательно, то он ее вышвырнет из своей жизни», — заключила блогер.

Мамаева после очередной измены мужа, по некоторым данным, пыталась свести счеты с жизнью. Юристы считают, что этот поступок может стать причиной лишения ее родительских прав.