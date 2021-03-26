Лига безопасного интернета отреагировала на продажу наркотиков в онлайн-магазинах

После обнаружения продажи наркотиков в онлайн-магазинах Лига безопасного интернета просит Минпромторг обязать виртуальные площадки усовершенствовать премодерацию объявлений. Об этом ФАН заявила директор лиги, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина.

Напомним, что в феврале ходе мониторинга информации, запрещенной для распространения законодательством, волонтерами Лиги безопасного интернета были выявлены факты незаконной продажи наркотических средств под видом чая в крупных онлайн-магазинах.

Волонтеры лиги направили обращение к председателю Правительства России в связи с этой ситуацией. МВД в начале марта возбудило уголовное дело по статье 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Более одной тысячи упаковок чая с марихуаной обнаружили полицейские в Домодедове у жителя Хакасии, который продавал его через интернет.

Екатерина Мизулина прокомментировала эту ситуацию.

«Волонтеры организации обеспокоены обнаружением фактов продажи запрещенных веществ в крупнейших онлайн-магазинах, — заявила общественный деятель. — Продавцы маркетплейсов не только продавали наркотики под видом продовольственных товаров, но и размещали рекламу объявлений в социальных сетях, таких как Facebook и Instagram, которая была доступна детям. Благодаря таким действиям злоумышленников приобрести наркотики в один клик могли любые жители страны, без особых усилий. Это совершенно недопустимо».

После обнаружения фактов продажи наркотических веществ Лига безопасного интернета направила обращение в Минпромторг с предложением ввести строгую премодерацию объявлений продавцов. Это позволит пресечь оборот незаконных товаров и создаст дополнительную защиту гражданам от мошенничества, считают в организации.

«Мы предлагаем министерству подумать над совершенствованием системы премодерации объявлений о продаже товаров, которые размещают продавцы маркетплейсов, — пояснила Екатерина Мизулина. — Онлайн-магазины сами страдают от подобных действий недобросовестных продавцов и должны быть заинтересованы в совершенствовании механизма премодерации товаров, выставляемых на продажу юридическими лицами, которые используют их площадки для торговли».

Также организация просит Минпромторг разработать и внести соответствующие изменения в Правила продажи товаров при дистанционном способе продажи товара по договору розничной купли-продажи, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 года № 2463.

Ранее Лига безопасного интернета назвала условие восстановления трафика Twitter.