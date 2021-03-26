Совет по межнациональным отношениям обсудит адаптацию в России детей мигрантов

Очередное заседание Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям состоится в конце марта — впервые после длительного перерыва, вызванного пандемией коронавирусной инфекции. Об этом ФАН заявил член совета, председатель комитета Госдумы по делам национальностей Валерий Газзаев.

«Совет при президенте по межнациональным отношениям является главной площадкой для всего этнокультурного сообщества страны. Ученые, признанные специалисты в сфере межнациональных отношений, общественники всегда стараются донести до главы государства свои предложения», — сообщил ФАН Валерий Газзаев.

Парламентарий также отметил практическую значимость работы совета.

«Во многом успехи в реализации современной национальной политики связаны с тем, что по итогам заседаний совета выходят поручения главы государства в адрес правительства, конкретных ведомств и учреждений. Так, уже дано более сотни поручений», — добавил Газзаев.

Участники совета отметили, что после долгого перерыва накопилось немало тем, требующих обсуждения.

«Для меня, например, самыми главными являются вопросы, связанные с исторической памятью: в Адлере разрушили монумент русским солдатам, ко мне приходят письма оттуда с просьбой разобраться и повлиять на эту проблему. А в Тобольске невозможно поставить памятник Ермаку, а в Астрахани — Ивану Грозному. Вот эти вопросы меня интересуют больше всего. И лично я бы хотел их поднять на заседании совета», — сказал ФАН член президиума совета, председатель правления федеральной национально-культурной автономии «Украинцы России» Богдан Безпалько.

Он также отметил, что одной из тем, предварительно внесенных в повестку предстоящего заседания, стали вопросы адаптации детей мигрантов.

«Для меня тоже эти проблемы являются достаточно важными и значимыми. Но я считаю, что миграцию нужно ограничивать, особенно миграцию, например, в том виде, когда к нам в Россию приезжают с большим количеством детей и перегружают нашу инфраструктуру», — выразил свою точку зрения собеседник ФАН.

Другим вопросом повестки значится развитие этнотуризма, актуальность которого многократно повысила пандемия: жители России переориентировались на внутренний туризм.

«Предполагаю, что мы не обойдем вопрос этнотуризма. Этнопарки и другие формы — это очень перспективные вещи. Наконец-то настало время, когда все увидели, что это можно и нужно развивать. Такая сцепка нашего внутреннего туризма и нашего отечественного многообразия сейчас очень актуальна», — отметила член совета, президент «Гильдии межэтнической журналистики» Маргарита Лянге.

Еще одной темой для обсуждения, по словам собеседников ФАН, может стать укрепление гражданской идентичности в России.

«Это очень важный вопрос, один из важнейших. Чтобы мы дружно жили, нам нужно развивать взаимодействие между национальностями, нужно совместно общаться, отдыхать. Посмотрите, что в мире творится! Нам нужно быть вместе, не должно быть межнациональных вопросов. Мы граждане России — это самое высокое звание», — высказал свою точку зрения член президиума Совета, президент Союза армян России Ара Абрамян.

Совет по межнациональным отношениям при президенте РФ был образован в июне 2012 года. В его состав входят представители национально-культурных автономий и других организаций народов РФ, деятели научного и экспертного сообщества, министры российского правительства, депутаты Государственной думы.