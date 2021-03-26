Капучино — традиционно утренний напиток, об этом вам расскажет любой итальянец. Пить капучино после обеда считается в Италии моветоном. Возможно, этому есть вполне практическое объяснение, которое уходит в глубину веков. Но факт остается фактом.

На просторах нашей Родины этой традиции не придерживаются вовсе, и чашка вкусного кофе с молочной пенкой и корицей стала синонимом дружеских встреч в кафе в любое время дня и ночи. Для тех, кто презрел итальянские традиции и просто очень любит этот напиток, ФАН предлагает готовить его в домашних условиях при помощи кофемашин с капучинатором. Приводим обзор лучших домашних мини-кофеен, способных порадовать вас этой популярной разновидностью кофе.

Что такое капучино и как его готовить?

Согласитесь, большинство из вас пьет капучино в общественных заведениях и гораздо реже дома. Напиток представляет собой смесь крепкого кофе и молока или сливок. Все остальное, включая сахар, сироп и корицу, будет на усмотрение бариста, кофевара, либо по вашей просьбе. Умелый бариста не только сделает вам чудесный бодрящий кофе, но и продемонстрирует навыки латте-арт, нарисовав на поверхности напитка любую картинку: море, горы, улыбающуюся мордашку.

Существует великое множество кофейных напитков и способов их приготовления, но капучино остается нетленной классикой. Фишка его в том, что в процессе приготовления смешиваются два горячих ингредиента — кофе и молоко. По объему кофе будет занимать одну треть чашки, а молочная пена — две трети.

Опытный бариста поведает вам о двух способах смешения кофе и молока — белом и черном. Белый способ предполагает, что в чашку сначала вливают молоко, а затем тонкой струйкой — кофе. Если же в кружку сначала налили кофе, а затем молоко, то такой способ называют черным.

Пенку тоже нужно взбивать правильно, удерживая приспособление для взбивания у самой поверхности, чтобы пенка была густой и упругой. Опытные кофеманы придерживаются правила, согласно которому молоко должно быть с высоким процентом жирности. Для любителей экспериментировать приготовление капучино дома с помощью кофемашины обещает стать увлекательным ритуалом. Главное — не забудьте налить напиток именно в фарфоровую чашечку, так как она лучше всего сохраняет температуру содержимого.

Как устроены кофемашины с капучинатором?

Считается, что первую машину для варки кофе с молочной пенкой придумал итальянский мастер по имени Джузеппе. Его изобретение в виде небольшой емкости могло разогревать сливки на пару в одном отсеке и заваривать кофе в другом.

Современные кофейные машины работают ровно по такому же принципу, совершенствуются только технологии подогрева, заваривания кофе и взбивания пенки. Молоко взбивается специальным устройством — капучинатором. В современных машинах он работает автоматически, по заданной программе. Само приготовление зачастую не требует даже присутствия владельца, все делается дистанционно. На встроенном дисплее отображается вся необходимая информация: количество воды, молока, кофейной смеси. Функция Aromatic System позаботиться о том, чтобы запах напитка был особенно насыщенным. А LatteCrema будет взбивать самую «правильную» молочную пенку.

Отдельно выделяют рожковые кофеварки — в них подогретая вода под давлением пропускается через рожок с кофе. Рожок — это небольшая емкость, куда засыпают молотый кофе. Причем кофеварки бывают не только однорожковые, но и двухрожковые, которые готовят кофе в большем количестве.

Полностью автоматические кофемашины полного цикла — это, по сути, и есть более сложная версия рожковой кофеварки. В свою очередь рожковые машины для варки кофе бывают помповые и паровые или бойлерные. В паровых кофеварках вода в специальном резервуаре нагревается почти до 100 градусов, и под давлением пара в четыре бара вода проходит через рожок с измельченным кофе. В помповом устройстве вода нагревается чуть меньше, примерно до 95 градусов, и также проходит через холдер с кофе под давлением в 15 бар. За счет щадящего нагрева напиток в помповой машине сохраняет более яркий аромат, поэтому для тонких ценителей кофейного вкуса можно рекомендовать именно их. Но нужно учесть, что помповые кофеварки выше по стоимости, чем паровые.

На что обращать внимание при выборе кофемашины для домашнего использования?

Вид кофемашины. Некоторые модели можно заправлять только молотым кофе, а некоторые — и зернами, а также измельченным кофе. Капсульные кофемашины с капучинатором готовят напиток из фабричных капсул с кофе определенного производителя, нужно только вставить небольшой контейнер в емкость на корпусе. Капсульные устройства имеют как свои плюсы, такие как невысокая стоимость, так и минусы в виде ограничений в выборе сорта кофе. Вы вынуждены покупать капсулы от самого производителя кофемашины. Обычно такие кофейные агрегаты очень компактны и используются в гостиницах, офисах, приемных.

Размеры кофемашины. Средние высоты, ширины и длины типовых кофейных машин колеблются от 20 до 35 см, а вес — 4-5 кг.

Мощность кофемашин составляет от 450-1300 Вт, она влияет на скорость приготовления и крепость кофе. Слишком большая мощность заставляет воду быстрее просачиваться через фильтр и кофе не успевает насыщаться ароматом, поэтому оптимальными считаются показатели мощности в диапазоне 700-1000 Вт.

Вместимость кофемашины влияет на объем кофе, которое она для вас готовит: к примеру, есть устройства, способные приготовить вам сразу несколько чашек кофе с молоком.

Нагреватель может быть в виде термоблока или бойлера.

Встроенная кофемолка и степень помола зерен, на который она рассчитана. Хорошая кофемашина предусматривает несколько режимов помола. Как известно, чем он меньше — тем вкуснее и ароматнее напиток.

Капучинатор может быть автоматический или полуавтоматический. Разница в том, что автоматическая кофемашина для дома с автоматическим капучинатором полностью берет на себя приготовление пенки и добавление ее в напиток, а в случае с полуавтоматом требуется ваше присутствие. Ручной взбиватель пенки прилагается, как правило, ко всем паровым моделям и называется панарелло. Механический вспениватель панарелло рассчитан на то, что вы подносите кувшинчик с молоком к устройству и ждете, когда молоко превратится в пенку.

Система очистки в разных моделях кофемашин предусмотрена либо вручную, либо автоматически. Примерно раз в три месяца все детали нужно снимать и очищать от налета.

Индикатор оповещает владельца о том, в каком режиме сейчас работает кофемашина, и о необходимости чистки различных ее деталей.

Топ-7 лучших кофемашин с капучинатором от ФАН

Кофемашина De'Longhi ECAM 23.460 с капучинатором

Одна из лучших машин для приготовления кофе в домашних условиях по отзывам потребителей. Имеет встроенную систему LatteCrema, что позволяет добиваться густой молочной пенки. Молоко поступает из контейнера по трубочке. Готовый напиток можно разливать одновременно в две кружки. На экране высвечиваются все необходимые показатели. Можно засыпать как зерна, так и молотый кофе. Контейнер для воды снабжен системой обратного осмоса и не требует частой очистки.

Достоинства:

капучинатор автоматический, с автоматической очисткой;

машину легко разбирать и мыть;

съемный кувшин для молока, который можно ставить в холодильник.

Недостатки:

под одной кнопкой скрываются три настройки для молока, необходимо заранее программировать варианты приготовления напитка;

при использовании молотого кофе можно приготовить только одну чашку;

слишком чувствительный круговой переключатель режимов.

Кофемашина с капучинатором Philips EP3558 3100 Series

Модель бренда Philips надежна, удобна и проста в использовании. Оборудована самыми необходимыми функциями, позволяет загружать в себя как зерна, так и молотый кофе. Контейнеры под воду и кофе можно легко достать для чистки. Световой индикатор предупредит вас о том, что время очистки наступило. Помол кофе регулируется керамической мельницей. Можно настроить количество напитка под объем чашки.

Достоинства:

компактный корпус;

быстрый процесс приготовления кофе;

встроенный аквафильтр для смягчения жесткой воды.

Недостатки:

контейнеры для кофе и жмыха небольшие;

может приготовить только одну чашку из молотого кофе, для приготовления второй нужно выждать время.

Кофемашина с капучинатором Krups EA890110 Evidence

Немецко-французский бренд, гарантирующий качественную сборку и многофункциональность, а также простоту обслуживания. Дизайн выполнен в модном стиле Ora Ito, поэтому такая кофемашина станет украшением любой кухни. Можно вносить изменения в рецепты кофе к тем, что уже предусмотрены программой. Очистка от кофейных масел производится с помощью специальных таблеток Krups. Система очистки воды позволит машине работать долго, благодаря отсутствию накипи.

Достоинства:

простота приготовления кофейных напитков;

процесс ухода за машиной — несложный;

можно готовить сразу две чашки кофе;

стильный дизайн.

Недостатки:

быстро заполняется поддон при приготовлении молочных напитков;

шумная.

Кофеварка с капучинатором Polaris PCM 1535E Adore Cappuccino

Данная модель от бренда Polaris снабжена итальянской помпой в 15 бар. Это полуавтоматическая рожковая кофемашина зерновая с капучинатором. Корпус модели металлический, дополненный сенсорной панелью управления с системой Glass Touch. Встроенная функция Coffee Non-Stop позволяет приготовить пять чашек напитка подряд.

Достоинства:

стильный внешний вид;

контейнер для молока можно снимать;

функция автоотключения;

в комплекте идут трафареты для рисунков на поверхности.

Недостатки:

иногда отсроченный отклик сенсорной панели;

в некоторых устройствах крышка капучинатора плохо прилегает к контейнеру.

Кофемашина Nespresso C30 Essenza Mini Aeroccino с капучинатором

Машина для варки кофе от швейцарского бренда Nespresso представляет собой капсульный агрегат. Модель помповая, компактная по своим размерам. Жидкость поступает на холдер с кофе под давлением 19 бар, что обеспечивает прекрасный вкус и аромат напитка. Контейнер вмещает шесть капсул, объем емкости для воды составляет 0,6 л. Можно выбрать объем и крепость одной порции напитка. С помощью капучинатора взбивается холодная и горячая пенка. Индикатор с помощью светового сигнала оповестит вас о готовности и уровне воды. Габариты машины невелики — всего 8х20х33 см, а вес ее составляет 2,3 кг.

Достоинства:

высокая производительность помпы;

продуманная эргономичная конструкция;

компактность модели;

регулятор уровня крепости;

простая система очищения.

Недостатки:

работает шумно;

емкость для воды недостаточно большая.

Рожковая кофемашина с капучинатором REDMOND RCM-1512

Эта модель рожковой кофеварки от российского бренда Redmond, судя по отзывам покупателей, являет собой достойный вариант в бюджетном сегменте рынка. Капучинатор у Redmond автоматический, заварить напиток можно в двух чашках одновременно. Агрегат оснащен самым необходимым функционалом, устройство способно запомнить часто повторяющиеся программы. Вы сможете отрегулировать соотношение пенки и молока, есть дополнительная опция подогрева. Размеры машины 30х23х26 см, а весит она 4,2 кг. Система самоочистки сильно облегчит уход за прибором.

Достоинства:

автоматизированный процесс приготовления кофе с дополнительной опцией «подогрев»;

программирование задач, запоминание «любимых» программ;

защита от перегрева;

невысокая цена.

Недостатки:

довольно высокий уровень шума во время работы;

ненадежная подставка для нагрева.

Кофемашина рожковая с капучинатором VITEK VT-1514

Еще одна модель российского бренда Vitek привлекает внимание лаконичным стильным дизайном корпуса. Капучинатор здесь автоматический, имеется несколько программ для приготовления кофе: капучино, эспрессо, латте. Есть ручной режим подачи молочной пенки. К устройству прилагается кувшинчик для вспенивания молока. Помимо кофейных напитков, здесь можно приготовить чай или какао. Рожок и пинчер могут очищаться автоматически. Кофемашина имеет довольно большой вес — 4,7 кг, с учетом того, что сама она, можно сказать, малышка: габариты устройства составляют 22х29х28 см, что позволяет ей отлично «встроиться» даже в самую маленькую кухню.

Достоинства:

мощность устройства довольно высокая;

резервуар вместительный, большого объема;

можно запрограммировать разные режимы приготовления кофе.

Недостатки:

отсутствует индикатор, показывающий количество жидкости;

кнопка включения расположена неудобно.

Что ж, небольшой рейтинг кофемашин с капучинатором 2021 мы рассмотрели. Выбор за вами. А чтобы процесс приготовления любимого напитка стал еще более увлекательным, попробуйте разнообразить его «классический» вкус добавлением различных сиропов — например, ванильного, карамельного и миндального, молочно-шоколадных ликеров или взбитых сливок. И в самом конце посыпьте капучино шоколадной крошкой и корицей.