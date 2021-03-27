Месть «черной вдовы»: смерть наследника модного дома Gucci Маурицио Гуччи

Итальянский бизнесмен и бывший глава модного дома Gucci Маурицио Гуччи был убит собственной женой 27 марта 1995 года.

В 1998 году суд приговорил бывшую супругу бизнесмена Патрицию Реджани, которая наняла киллера для его убийства, к 29 годам тюрьмы, но за хорошее поведение она была освобождена в 2017 году.

История любви

Патриция Реджани и Маурицио Гуччи были людьми из разных миров — наследник модного дома Gucci был самым завидным женихом в Италии, а Реджани — флорентийской красавицей, которая никогда в своей жизни не работала. Пара познакомилась на вечеринке в 1971 году, им тогда было по 22 года.

Интересный факт. Патриции изначально не понравится внук Гуччо Гуччи (основателя модного дома. — Прим. ФАН), а из-за его громкой фамилии она считала его высокомерным юношей. Несмотря на это, через некоторое время у них закрутился роман.

Ни для кого не секрет, что Маурицио был по уши влюблен в красавицу и никогда не приходил к ней без подарков. После года со дня знакомства наперекор всем запретам пара сыграла свадьбу. Глава семейного бизнеса Gucci был уверен, что избранница сына вышла замуж исключительно из-за денег. Настолько он невзлюбил свою сноху, что даже не пришел на их свадьбу.

Жизнь после свадьбы

Интересный факт. На фоне многочисленных дорогих подарков Маурицио преподнес возлюбленной парусную яхту длиной 65 метров, которая считалась самой красивой на планете.

После брака Патриция родила Гуччи дочерей — Алессандру и Аллегру. Резкая трансформация из дочери грузчика в богатейшую женщину Италии прошла не самым удачным образом для Реджани. Спустя какое-то время она знакомится с женщиной из Неаполя, которая сразу становится лучшей подругой Патриции. Это была гадалка Джузеппина Ауриема, которая не раз проводила магические сеансы для Патриции.

Развод

Проблемы в семье Гуччи и Реджани начались задолго до развода. Как признавалась сама флорентийская красавица, разлад в семье начался после смерти отца Маурицио. Якобы наследник почувствовал себя увереннее, получив 50% акций компании Gucci.

После развода стало известно, что у экс-главы компании Gucci уже давно была любовница — длинноногая блондинка из Милана. В 1990 году Маурицио ушел к другой, оставив жену с двумя детьми.

На фоне громкого развода у Реджани обнаружили доброкачественную опухоль мозга, после успешной операции она стала замечать провалы в памяти. Чтобы собрать память по кусочкам, она пригласила в гости старую подругу гадалку Джузеппину. Именно ее Патриция будет винить в смерти бывшего супруга.

Патриция не оставляла надежд, что Маурицио вернется в семью и станет ухаживать за ней, но этого не произошло. Обиженная экс-жена наследника главы модного дома Gucci записывает адресованное ему голосовое сообщение, в котором говорит, что ад еще настигнет его жизнь.

Вспыльчивая итальянка отсудила у мужа яхту, квартиру в Милане, дома в Нью-Йорке и Сент-Морице, а также алименты в размере 860 тысяч долларов в год.

«Этого хватит только на тарелку чечевичной каши! Чтоб он сдох!» — говорила она.

Интересный факт. Однажды она лично спросила у своего адвоката, какой срок ей грозит, если она убьет своего мужа. Помимо этого, у всего своего окружения она просила познакомить ее с каким-нибудь киллером.

Естественно, о том, что бывшая возлюбленная хочет убить экс-супруга, сразу рассказали Маурицио. Вместо того чтобы как-то себя обезопасить, он уверил всех, что Реджани никогда не посмеет лишить дочерей отца. Но он ошибался.

Убийство

27 марта 1995 года Маурицио Гуччи скончался от выстрела в упор в своем новом офисе в Милане. Сначала в убийстве подозревали мафию из-за возможных финансовых разногласий, но этот вариант быстро развеяли. Через два года один из киллеров похвастался, что именно он замешан в убийстве самого Гуччи.

После того как об этом узнала полиция, телефон вдовы стали прослушивать. Однажды Реджани позвонил киллер и попросил больше денег за то, что он совершил.

Она до последнего отрицала свое участие в убийстве. В итоге Патриции дали 29 лет колонии, но на 17 году ей предложили выйти досрочно, обязав ее к исправительным работам. На что та ответила: «Я никогда в своей жизни не работала и сейчас не собираюсь».

В 2017 году она вышла на свободу и до сих пор уверяет всех в своей невиновности.