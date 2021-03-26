Россия может предложить миру Северный морской путь взамен Суэцкого канала

Европейским и американским НПЗ придется временно искать новые источники сырья взамен ближневосточной нефти в связи с перекрытием Суэцкого канала. Это может спровоцировать рост спроса на сорта из Мексиканского залива, Северного моря и России. Об этом в комментарии ФАН рассказал руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.

Урон на 10 млрд долларов

Ежедневные потери от перекрытия Суэцкого канала составляют около 9,6 миллиарда долларов. Об этом сообщает издание Bloomberg, исходя из средней стоимости грузов, которые ежедневно проходили через канал.

Так, по данным агентства, на сейчас до 185 судов ждут возможности пройти по маршруту. При этом еще как минимум три заблокированы в самом канале. Напомним, что 50 судов проходили через Суэцкий канал ежедневно.

23 марта 400-метровый контейнеровоз грузоподъемностью в 224 тысячи тонн Ever Given сел на мель на 151 километре Суэцкого канала и перекрыл его. Причиной стали сильные песчаные бури в регионе.

«Капитан получил высокую награду от Кремля»

Как отметил Александр Разуваев, эта история показывает, насколько уязвима глобальная экономика и логистика к внешним шокам. В пробке застряли танкеры, на борту которых находится 10 млн баррелей сырой нефти, а это почти пятая часть ежедневных глобальных поставок. Если говорить о России, то, исходя из стоимости нефти Urals около 60 долларов за баррель, речь может идти об объемах на 160 миллионов долларов.

«Для России эта история однозначно плюс. Европейским и американским НПЗ придется временно искать новые источники сырья взамен ближневосточной нефти. Это может спровоцировать рост спроса на сорта из Мексиканского залива, Северного моря и России. В интернете даже шутят, что капитан, который просто не умеет парковаться, получил высокую награду от Кремля», — пояснил Александр Разуваев.

Он отметил, что это повод сделать серьезный вывод: чтобы глобальный товарообмен сохранял устойчивость, нужна логистическая альтернатива, которой может стать Северный морской путь. Благодаря СМП можно сэкономить до 13 дней в пути. Логистика — новое конкурентное преимущество России вслед за вакциной от COVID-19.

«Еще бы трафик между США и Европой пустить через «Ростелеком», — заключил Александр Разуваев.

Напомним, Соединенные Штаты, несмотря на сложности из-за пандемии COVID-19 и неоднозначную энергетическую геополитику по отношению к РФ, по итогам 2020 года вновь нарастили импорт российской нефти и нефтепродуктов — до максимума с 2011 года. Это следует из отчета управления энергетической информации Минэнерго США (EIA).