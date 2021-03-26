Раскрыт размер пенсии ведущих «Давай поженимся» Гузеевой и Сябитовой

Москва, 26 марта. Актриса и телеведущая Лариса Гузеева получает пенсию почти в три раза больше, чем ее коллега по шоу «Давай поженимся» Роза Сябитова.

Главной свахе России, как оказалось, полагается 14 тысяч рублей в месяц, тогда как Гузеева получает около 45 тысяч рублей. Звезде фильма «Жестокий романс» удалось «обогнать» Сябитову благодаря званию заслуженной артистки РФ. Дело в том, что для всех деятелей культуры с московской пропиской, которые имеют почетные звания, предусмотрена прибавка в размере 30 тысяч рублей.

Сама Сябитова, как выяснилось, не расстраивается из-за небольшой суммы. Телесваха подчеркнула, что давно уже полагается лишь на свои силы и считает себя трудоголиком.

«Я никогда не отказывалась от помощи государства, но и не рассчитывала на нее», — цитирует сваху Kp.ru.

Ранее размер своей пенсии раскрыл актер Ефим Шифрин. В свое время он отказывался подавать заявку на получение почетного звания и теперь получает 13 тысяч рублей в месяц.