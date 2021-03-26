«Лукойл» готовится экспортировать топливо с погашенным углеродным следом

Москва, 26 марта. Российская нефтяная компания «Лукойл» подготавливает условия для поставок топлива, которое бы соответствовало всем мировым экологическим стандартам.

Компания хочет соответствовать нормам международных классификаций выбросов scope 1, 2 и 3, которые также называют «охватами». Они учитывают объем выбросов предприятия, источники энергии, которое оно использует, и полную цепочку жизненного цикла товара. В нее входит весь процесс производства от сырья до утилизации.

«Мы сейчас сосредоточиваемся на программах по сокращению выбросов по первым двум охватам. Кроме того, очень внимательно изучаем программу компенсационных мероприятий, связанных с третьим охватом», — заявил вице-президент «Лукойл» по стратегическому планированию Леонид Федун.

Амбиции, по его словам, будут заключаться в том, чтобы поставлять на мировой рынок топливо с погашенным карбоновым следом. Компания планирует и дальше совершенствовать производство в отношении экологии.

О важности проблем окружающей среды ранее рассказывала координатор проектов экологического движения «Раздельный Сбор» Екатерина Шалунова.