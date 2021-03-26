Кейт Миддлтон старается уберечь детей принца Уильяма от драмы в королевской семье

Лондон, 26 марта. Супруга британского принца Уильяма Кейт Миддлтон всеми силами старается уберечь троих детей от драмы, развернувшейся в королевской семье после скандального интервью Опре Уинфри.

Миддлтон воспитывает троих наследников: семилетнего принца Джорджа, его пятилетнюю сестру Шарлотту и двухлетнего брата Луи. По словам источника, близкого к королевской семье, интервью принца Гарри и Меган Маркл нанесло серьезный удар по герцогине Кембриджской.

«Кейт было особенно трудно переварить интервью, но она взяла себя в руки. <…> Одна из достойнейших женщин, которых вы когда-либо встречали. Она верит, что дух сильнее материи», — подчеркнул инсайдер.

По его словам, супруга принца Уильяма достойно справляется со скандалом в королевской семье. Она старается подать детям хороший пример и проводить с ними столько времени, сколько это возможно.

«Она счастлива, что у нее есть дети и любящая семья», — заключил собеседник Us Weekly.

По некоторым данным, герцог и герцогиня Кембриджские подумывают о четвертом ребенке. Из-за пандемии коронавируса они откладывали эту мысль, но теперь, когда началась массовая вакцинация, вернулись к обсуждению.