Политолог объяснила причины напряженных отношений между Россией и Великобританией

Отношения России и Великобритании сейчас находятся в напряженной точке своего развития. Об этом в комментарии ФАН рассказала Ольга Дегтярева, доцент СЗИУ РАНХиГС, кандидат политических наук.

По словам эксперта, Великобританию изначально не устраивало постепенное укрепление Россией своей оборонной мощи.

«В принципе, Британии никогда не нравилась Россия — ни имперская, ни советская, ни нынешняя. Менялся только характер претензий. Многие представители Британии, например посол Лори Бристоу, еще в 2019 году, покидая свой пост, говорил, что Россия должна заслужить возможность вернуться в «Большую восьмерку», должна создать условия для дальнейшего ведения диалога. Британии не нравилось, что Россия не смотрит в рот Западу, как это было ранее, а ведет самостоятельную политику», — поделилась мнением Ольга Дегтярева.

Политолог напомнила о документе «Глобальная Великобритания в эпоху конкуренции», согласно которому Англия претендует на позиции одного из мировых лидеров.

«После 2016 года новая команда во главе с Борисом Джонсоном объявила доктрину «Глобальная Великобритания в эпоху конкуренции». Этот документ содержал 144 страницы, [он] говорит о том, что Британия не хочет довольствоваться только региональной внешней политикой, заявлена концепция глобальной Британии, претендующей на позиции одного из мировых лидеров. Если сравнить США и Британию, то для первой страны врагом объявлен Пекин, Китай, а для второй, соответственно, Россия», — пояснила собеседница ФАН.

По мнению Ольги Дегтяревой, России и Великобритании вряд ли удастся когда-либо наладить отношения. Единственное, в чем Англия на сегодняшний день поддерживает нашу страну, — это вопросы Сирии и Ирана, подчеркнула политолог.

«Мы можем наблюдать, во-первых, несколько виртуальную политику Британии, которая хочет увеличивать мощь, увеличивая расходы на оборонный комплекс на 40%, что незначительно на самом деле. И обратите внимание на дальнейшие заявления против проводимой Россией политики, начиная от строительства «Северного потока — 2» вплоть до каких-то культурных идеологических составляющих. Здесь Британия настроена абсолютно против. При этом предполагается, что по вопросам Сирии и по вопросам Ирана Великобритания демонстрирует солидарную с Россией позицию», — рассказала эксперт.

В завершение она отметила, что для России сейчас основной выход — дальнейшее укрепление взаимоотношений с Китаем, а также внутреннее укрепление страны.

Ранее Ольга Дегтярева рассказала о взаимоотношениях РФ и КНР, а также объяснила, почему США видит сходство в вызовах этих двух стран.