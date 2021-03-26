Греческий аналитик назвал сомнительной новую антироссийскую стратегию Лондона

Лондон, 26 марта. Британия разработала стратегию под названием «Оборона в эпоху конкуренции». Основной «угрозой» безопасности Лондона назван Кремль, рассказал греческий политолог Пол Антонопулос.

Антироссийская геополитика Великобритании обречена на поражение, если США не окажут содействие Лондону, поделился своим мнением автор публикации, которого цитирует «ПолитРоссия».

«Британия планирует инвестировать более 20 миллиардов фунтов стерлингов в модернизацию вооруженных сил, но никто не знает, откуда возьмутся эти деньги», – заметил греческий аналитик.

Британские военно-морские силы, бывшие когда-то гордостью Соединенного Королевства, уже не имеют былой мощи и находятся далеко не лучшем состоянии. Лондон сокращает свои ВС на 10 000 человек и, как результат проводимой реорганизации, численность британской армии станет минимальной за последние двести лет.

«Учитывая все эти факты, возникает вопрос: как Лондон сумеет реализовать свои смелые амбиции и окружить Россию?» – недоумевает Пол Антонопулос.

Британия пытается действовать на международной арене в различных векторах, но Лондон упустил свое время и перестает быть самостоятельным игроком, а является всего лишь частью западного блока.

«Поскольку у британцев нет ни военного бюджета, ни экономических возможностей, чтобы стать равным соперником России, Китаю, США или даже Германии, они полагают, что, сократив численность своих военных, смогут создать узкоспециализированную и более эффективную военную структуру», – рассуждает Пол Антонопулос.

Лондон рассчитывает, что, используя методы кибервойны, он сможет сохранить свое влияние на стратегически важные для России территории, но это будет невозможно без существенной поддержки Соединенных Штатов, резюмирует автор публикации.

Ранее Британия поддержала санкции Канады против российских граждан.