Утечка радиации зафиксирована на «Фукусиме» в Японии

Токио, 26 марта. Излучающую радиацию массу обнаружили на АЭС в Фукусиме. Утечка отходов могла произойти из-за коррозии одного из контейнеров.

Специалисты обнаружили на территории атомной электростанции в Японии в месте хранения отходов излучающую радиацию гелеобразную массу.

Выяснилось, что интенсивность излучения составляет около 13 миллизивертов в час. Эксперты предположили, что вследствие коррозии одного из контейнеров произошла утечка отходов. При этом уровень радиации в других точках замера на территории «"Фукусимы» имеет допустимые значения.

Компания-оператор Tokyo Electric Power обнаружила снижение уровня давления в защитном корпусе первого реактора станции, сообщал портал Deita. Сотрудники компании назвали возможную причину утечку радиации.