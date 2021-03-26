Историк моды Васильев заступился за усы Моргенштерна

Москва, 26 марта. Историк моды Александр Васильев заступился за популярного рэпера Моргенштерна, которого участница шоу «Модный приговор» раскритиковала из-за его усов.

Не так давно к Васильеву и Моргенштерну было приковано особое внимание. Поклонники рэпера стали замечать, что исполнитель похож на историка моды в молодости. Появилась легенда, что 23-летний исполнитель — сын Васильева.

Сами герои тоже стали активно поддерживать эту легенду. Порой звезды вспоминают о своем «родстве» и делают неоднозначные заявления.

В новом выпуске «Модного приговора» героиня шоу, рассказывая о себе, призналась, что мечтает выщипать усы Моргенштерну. На что «отец» звезды российской сцены дал ответ.

«Не трогайте моего ребенка!» — сказал ведущий шоу на Первом канале.

Чем именно не угодили героине усы рэпера, девушка не объяснила.

В конце декабря прошлого года Васильев и Моргенштерн появились на программе «Давай поженимся!». Как раз на этой передаче обсуждалось «родство» знаменитостей.