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Историк моды Васильев заступился за усы Моргенштерна

Историк моды Васильев заступился за усы Моргенштерна

Москва, 26 марта. Историк моды Александр Васильев заступился за популярного рэпера Моргенштерна, которого участница шоу «Модный приговор» раскритиковала из-за его усов.

Не так давно к Васильеву и Моргенштерну было приковано особое внимание. Поклонники рэпера стали замечать, что исполнитель похож на историка моды в молодости. Появилась легенда, что 23-летний исполнитель — сын Васильева.

Сами герои тоже стали активно поддерживать эту легенду. Порой звезды вспоминают о своем «родстве» и делают неоднозначные заявления.

В новом выпуске «Модного приговора» героиня шоу, рассказывая о себе, призналась, что мечтает выщипать усы Моргенштерну. На что «отец» звезды российской сцены дал ответ.

«Не трогайте моего ребенка!» — сказал ведущий шоу на Первом канале.

Чем именно не угодили героине усы рэпера, девушка не объяснила.

В конце декабря прошлого года Васильев и Моргенштерн появились на программе «Давай поженимся!». Как раз на этой передаче обсуждалось «родство» знаменитостей.

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