Журналист Александр Липницкий погиб, провалившись под лед

Москва, 26 марта. Скончался экс-музыкант Александр Липницкий. Трагедия случилась во время лыжной прогулки.

Бывший музыкант группы «Звуки Му», культуролог и журналист Александр Липницкий скончался во время прогулки на лыжах. Он утонул, когда пытался пройти по льду реки. О трагедии сообщил журналист Артемий Троицкий в своих соцсетях.

Липницкий был сооснователем рок-группы «Звуки Му», в которой играл с известным музыкантом Петром Мамоновым. Также погибший дружил со многими популярными исполнителями, в их числе — Виктор Цой, Майк Науменко и Борис Гребенщиков.