Волонтеры ищут пропавшую в Екатеринбурге школьницу в розовой куртке

Екатеринбург, 26 марта. Полиция, родители и волонтеры ищут девочку, которая вышла из дома на прогулку и не вернулась к вечеру обратно.

Поисковый отряд «Прорыв» совместно с правоохранителями занимается поиском пропавшей в Екатеринбурге школьницы. Девочка накануне ушла из дома на прогулку и после этого не вернулась. Родители заволновались и обратились в полицию.

По данным полиции, ребенок рос в благополучной семье, конфликтов между родственниками не было. Следователи и поисковики сейчас прочесывают ЖБИ и Синие Камни, районы, близкие к дому девочки.

Рост ребенка около 155 сантиметров, у нее темно-русые волосы ниже плеч и темно-карие глаза. Когда ее видели в последний раз, на ней была розовая куртка и зеленая шапка с помпоном.

Еще одну пропавшую женщину правоохранители разыскивают в Королеве. Исчезнувшая ушла из дома около недели назад и до сих пор не вернулась, сообщило РИАМО.