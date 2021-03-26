СМИ: Северная Корея провела запуск новой управляемой ракеты

Сеул, 26 марта. Власти КНДР испытали новую тактическую управляемую ракету, говорится в сообщениях СМИ.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын не наблюдал за испытаниями, говорится в сообщении агентства Ренхап. Согласно данным Южной Кореи и Японии, на территории КНДР было проведено два ракетных запуска за последние несколько дней. Первый старт был зафиксирован 21 марта, были запущены две крылатые ракеты на малой высоте. Они летели на небольшой дальности в сторону Желтого моря. Второй запуск отмечался 25 марта, также две ракеты были отправлены в сторону Японского моря.

Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в комментарии РИА Новости выразил уверенность в том, что запуски северокорейских ракет являются ответом Пхеньяна на возрастающую угрозу со стороны США. КНДР рассчитывает на продолжение своей ядерной программы, заметил он.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что ракетные запуски КНДР не являются угрозой для России. В то же время Япония выразила беспокойство по поводу испытаний в Северной Корее, передает «Царьград».