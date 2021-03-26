Губернатор Тюменской области оценил туристический потенциал региона

Тюмень, 26 марта. Статус столицы термальных вод России, древний кремль Тобольска и еще ряд достопримечательностей делают Тюменскую область одним из самых привлекательных мест для туристов в стране.

Такое мнение во время онлайн-конференции «Внутренний туризм: на новой волне возможностей» выразил глава региона Александр Моор.

«Наша главная жемчужина — это Тобольск с его единственным за Уралом каменным кремлем. В Тюменской области родился самый известный в мире русский — Григорий Распутин», — приводит слова губернатора URA.RU.

Моор также добавил, что в области есть большое подземное минеральное горячее море. По его словам, отношение к туристической отрасли в регионе в последние годы изменилось: ее перестали воспринимать как второстепенную и начали считать «самостоятельной и с огромными перспективами».

Губернатор напомнил, что в ноябре 2020 года Тюмень получила статус столицы термальных вод РФ. Глава Ростуризма Зарина Догузова добавила, что область вошла в топ-10 регионов-участников программы «Туристический кешбэк».

Постановление о кешбэке за поездки по России 11 августа прошлого года подписал премьер Михаил Мишустин. Возврат средств за путешествия внутри страны ввели из-за пандемии. Догузова отмечала, что программа работает успешно. По итогам 2020 года россияне купили туров с кешбэком на 6,5 млрд рублей, общая сумма возврата составила 1 млрд рублей, пишет «Ридус».