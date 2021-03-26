Кайли Дженнер и сестры Кардашьян восхитили фанатов фото в бикини

Вашингтон, 26 марта. Американская модель Кайли Дженнер порадовала фанатов снимком, на котором позирует в бикини вместе со знаменитыми сестрами Кортни и Ким Кардашьян.

«Горячую» фотографию звезда реалити-шоу «Семейство Кардашьян» опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram. Сестры ради снимка нарядились в бежевого цвета бикини и сделали нюдовый макияж. Они нежатся под лучами солнца, а Дженнер в кадре поправляет волосы.

Восторженные поклонники с восхищением откликнулись на публикацию модели. Их поразил роскошный внешний вид сестер.

Ким Кардашьян в настоящее время находится в центре внимания общественности из-за развода с рэпером Канье Уэстом. По всей видимости, дети звезд очень волнуются из-за проблем в семье, ведь звезда всеми способами пытается поднять им настроение. Она даже подарила наследникам игровую мини-копию квартала Хидден-Хилс с закусочной, кофейней и магазином.