Новороссийские десантники «уничтожили» танки противника в Краснодарском крае

Краснодар, 26 марта. Бойцы новороссийского противотанкового подразделения Воздушно-десантных войск РФ провели учения, в ходе которых уничтожили бронетехнику условного противника.

Маневры прошли на полигоне Раевский в Краснодарском крае. Десантники совершенствовали навыки стрельбы из противотанковых ракетных комплексов «Конкурс».

Кроме того, в ходе учений бойцы ВДВ подготовили огневые позиции, провели их инженерное оборудование и маскировку, после чего обнаружили скопление бронетехники условного противника и успешно уничтожили ее.

Ранее стало известно, что разведывательные подразделения Южного военного округа приступили к занятиям по методике практической стрельбы в горах Северного Кавказа. Военные учения проходят на полигоне Дарьял, где разведчики ведут отработку навыков поражения мишеней из автоматов АК-47, пехотных пулеметов «Печенег» и снайперских винтовок «Винторез» с разных положений, по движущимся и появляющимся целям.