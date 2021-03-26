Напавшим на журналистов жителям Иркутска грозит до 6 лет лишения свободы

Иркутск, 26 марта. СК завершил расследование уголовного дела против двух мужчин, обвиняемых в нападении на корреспондентов программы «Вести. Дежурная часть».

Теперь дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в суд, сообщили в СУ СК РФ по Иркутской области. Обвиняемые 41-летний и 60-летний мужчины проходят по статье УК РФ о насильственном воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов.

Как утверждает следствие, в ноябре 2019 года тележурналисты приехали снимать сюжет в поселок Светлый. Речь шла о местной жительнице, создавшей в соцсети незаконную финансовую пирамиду.

Двое мужчин в самый разгар процесса напали на корреспондентов, применили физическую силу и попытались сорвать видеосъемку. Теперь им грозит наказание до 6 лет лишения свободы.

Правоохранители задержали одного из участников нападения на российского бойца ММА Расула Мирзаева. Им оказался молодой уроженец Дагестана, сообщил ФАН.