Ученые из РФ упростили работу инженеров промышленных мероприятий благодаря нейросети

Москва, 26 марта. Российские ученые разработали технологию подбора металлов и сплавов с необходимыми свойствами для новых промышленных изделий.

Разработка принадлежит специалистам Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ). Они создали нейросетевую модель, которая поможет быстро подобрать подходящие металлы и сплавы. Такая система станет настоящим «интеллектуальным помощником» для инженера на предприятии.

«Нейросеть «распознает» свойства материалов, относя каждый из них к определенному классу твердости. В отличие от аналогов, мы использовали более глубокие нейросети на реальных, а не синтезированных данных», — рассказал один из авторов разработки доцент ПНИПУ Андрей Клюев.

Точность такой технологии составляет 92,1%. В будущем российские специалисты намерены расширить список свойств, на основе которых нейросеть подбирает подходящие по свойствам металлы и сплавы. Благодаря этому работа инженеров на промышленных предприятиях значительно упростится.

Специалисты Курчатовского института разработали элемент компьютерной памяти на основе нейросети. Он функционирует практически так же, как и мозг человека. Уникальная разработка российских специалистов получила название «мемристор».