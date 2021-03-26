Путин рекомендовал защитить минимальный доход россиян от списания по долгам

Москва, 26 марта. Разработать и принять поправки, которые не допустят к взысканию по долгам минимальный доход граждан, рекомендовал президент России Владимир Путин.

Эту рекомендацию получили Госдума РФ совместно с кабмином. Принять проекты федеральных законов, которые будут направлены на сохранение минимального дохода от списания в рамках исполнительного производства, необходимо в период весенней сессии 2021 года.

Президент РФ также рекомендовал подготовить и утвердить проекты законов в сфере занятости населения.

Первый этап вакцинации от коронавируса Путин перенес хорошо, без побочных эффектов, сообщил ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.