Суд в Новосибирске вынес приговор участникам ОПГ за сбыт наркотиков

Новосибирск, 26 марта. Члены всероссийского наркокартеля получили сроки. Они являлись участниками межрегиональной ОПГ. Вердикт по уголовному делу вынес Коченевский районный суд.

Сотрудники ФСБ пресекли незаконную деятельность ОПГ, члены которой занимались распространением наркотиков. Два участника группы получили приговоры, сообщили в пресс-службе УФСБ России по Новосибирской области.

По данным следствия, один из обвиняемых был задержан во время транспортировки из Чувашии в Новосибирск более трех килограммов наркотика с целью сбыта. При проведении спецоперации был задержан второй участник. Им оказался гражданин Украины.

Суд вынес приговор обоим преступникам. Один из них будет отбывать наказание в колонии строгого режима восемь лет и шесть и месяцев, а второй — семь лет.

В деревне Солманово полицейские задержали 30-летнего мужчину. У него было изъято полкилограмма «синтетики», сообщало РИАМО.