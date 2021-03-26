Госдума рассмотрит договор о военном сотрудничестве России и Казахстана

Москва, 26 марта. Президент России Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму договор о военном сотрудничестве РФ с Казахстаном.

Текст договора размещен в электронной базе Госдумы. Обновленный договор о военном сотрудничестве двух государств был подписан в октябре 2020 года в Нур-Султане. Документ подписывали глава Минобороны России Сергей Шойгу и министр обороны Казахстана Нурлан Ермекбаев.

Согласно положениям договора, страны будут сотрудничать по широкому спектру вопросов. Среди них военное обучение и подготовка опытных кадров, поставка техники и вооружения, совместное участие в двусторонних и многосторонних учениях, боевая подготовка ВС.

Россия в рамках военно-технического сотрудничества ранее поставила в Белоруссию первую партию ракет «Атака».