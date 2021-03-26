Онкобольных детей в России могут начать лечить препаратами офф-лейбл

Москва, 26 марта. Министерство здравоохранения РФ предлагает узаконить лечение онкобольных детей препаратами для взрослых.

Больных раком малышей могут начать лечить при помощи препаратов, у которых в инструкции отсутствуют какие-либо показания к применению у детей. Для этого здравоохранительное ведомство разработало поправки в статью закона «Об основах охраны здоровья граждан России». При помощи данного законопроекта онкобольные дети будут обеспечены лекарственными препаратами в полном объеме.

«Законопроект позволит повысить качество оказания медицинской помощи указанным детям», — сказано в пояснительной записке к документу.

Как правило, препараты офф-лейбл применяются из-за отсутствия или недоступности другой терапии. Также их применяют из-за нежелания производителей лекарств заниматься регистрационными исследованиями для расширения сферы использования.

Не так давно эксперты ВОЗ назвали основные способы снизить риск развития рака. По их словам, человек может избежать этого опасного заболевания, если будет следить за питанием и заниматься спортом.