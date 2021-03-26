Прокуратура взяла на контроль дело о крушении вертолета КА-32 в Куршском заливе

Калининград, 26 марта. Правоохранители начали следствие по факту падения вертолета МЧС в Калининградской области. Его ход взял под контроль Северо-Западный транспортный прокурор Владимир Владимиров.

По данным надзорного ведомства, инцидент произошел в пяти километрах от города Полесск. Вертолет КА-32 упал в акваторию Куршского залива во время совершения учебно-тренировочного полета. В прокуратуре пришли к выводу, что винтокрылая машина совершила жесткую посадку.

В момент полета на борту были три человека, командир и второй пилот были спасены сотрудниками МЧС. Около часа потребовалось спасателям, чтобы найти бортмеханика, но мужчина уже был мертв.

Сотрудники СК возбудили уголовное дело по статье о нарушении безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, что повлекло смерть человека. Установлено, что падение в воду произошло на расстоянии около пяти километров от берега, сообщал ФАН.