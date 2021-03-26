Грузовик с дровами перевернулся на дороге в горах Алтая, водитель погиб

Горно-Алтайск, 26 марта. Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшей на Алтае аварии, в результате которой погиб водитель грузовика.

Смертельная авария произошла на шестом километре автодороги «Акташ-Улаган-Балыктуюль». Автомобиль, который перевозил древесину, вылетел с дороги и перевернулся. В результате аварии водитель транспортного средства получил смертельные травмы.

По данным полиции, 34-летний житель села Чибит ехал с села Улаган в направлении села Акташ, однако в какой-то момент он не справился с управлением и съехал с проезжей части на обочину.

На место происшествия прибыли сотрудники скорой помощи. Они констатировали смерть водителя, а также оказали помощь 39-летнему пассажиру. Он отказался от госпитализации.

Еще одна серьезная авария произошла в Клину. Там грузовик столкнулся с заказным автобусом, в результате ДТП пострадали четыре человека, сообщило РИАМО.