Женщина и двое мужчин погибли при пожаре в Самарской области

Самара, 26 марта. Огонь вспыхнул в двухэтажном жилом доме в поселке Кинельский. ЧП унесло жизни троих людей.

По данным МЧС, в помещении загорелись домашние вещи и предметы быта. В ходе тушения пожара и разбора конструкций спасатели нашли тела троих погибших. Ими оказались женщина и двое мужчин.

Эвакуация во время ликвидации последствий ЧП не потребовалась. Сейчас на месте происшествия работает прокурор Кинельского района Юрий Сергеев. Специалисты выясняют причину возгорания и иные обстоятельства произошедшего.

Ранее спасатели нашли тело 95-летнего ветерана Великой Отечественной войны на месте пожара под Липецком, сообщал ФАН.