Вертолетчики ЗВО приняли участие в конкурсе «Авиадартс»

Москва, 26 марта. Пилоты боевых вертолетов Западного военного округа (ЗВО) приняли участие в конкурсе «Авиадартс», говорится в сообщении пресс-службы ЗВО.

В ЗВО проходит второй этап конкурса. Победители будут отобраны на Армейские международные игры (АрМИ). На соревнованиях проходят оценку действия не одного экипажа, а сразу пары вертолетов. Они должны единовременно и в указанное время лечь на курс, и зайти на мишени на полигоне. Атака происходит на скорости в 200 км/ч с пикирования.

В первую очередь летчики запускают ракеты, которые накрывают площадь в 100 квадратных метров. Далее ведется огонь из автоматической пушки с расстояния в 1200 метров. Пилотам удалось выполнить все поставленные задачи.

В Сети ранее появилась видеозапись конкурса «Танковый биатлон» с участием танкистов ЗВО.