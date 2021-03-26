Financial Times указала на опасения США по поводу антироссийских санкций

Вашингтон, 26 марта. Американские политики разделились на два лагеря в вопросе введения антироссийских санкций. Об этом пишет газета Financial Times.

Часть чиновников США придерживается жесткой линии по поводу ограничений, введенных против РФ. Однако многие американские кадровые бюрократы из Минфина и Госдепа опасаются влияния антироссийских санкций на экономику Америки, утверждает издание.

Несмотря на то, что президент США Джо Байден проявляет себя как сторонник жесткой линии в отношении Москвы, он не рискнет вводить массовые финансовые ограничения, поэтому санкции могут коснуться только некоторых бизнесменов и чиновников не самого высокого ранга.

Ранее Байден анонсировал «жесткую конкуренцию» между США и Китаем. По его словам, Вашингтон не хочет ухудшать отношения с Пекином, но готов к противостоянию.