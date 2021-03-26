Биржевой курс рубля укрепился вслед за нефтью

Москва, 26 марта. Российская валюта в пятницу утром восстанавливается на фоне роста котировок нефти, свидетельствуют данные Московской биржи.

Доллар расчетами «завтра» на 7:09 подешевел на 27 копеек — до 75,94 рубля, а курс евро опустился на 22 копейки — до 89,48 рубля. Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent составила 62,43 доллара за баррель, и это на 0,77% выше уровня закрытия предыдущей торговой сессии. Цена майских фьючерсов на сорт WTI повысилась на 1,01% — до 59,15 доллара.

Эксперты также указывают на общее улучшение рыночной конъюнктуры, что выразилось в активизации спроса инвесторов на рисковые активы. Позитивную роль для рубля сыграло и отсутствие в последние дни новых сообщений по теме санкций