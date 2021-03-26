Экс-солист MBAND Анатолий Цой вспомнил, как получал пикантные фото фанаток

Москва, 26 марта. Бывший участник поп-группы MBAND Анатолий Цой рассказал, как фанатки порой переходили границы и отправляли певцу пикантные снимки.

Группу MBAND создали в 2014 году после финала шоу «Хочу к Меладзе». Первый сингл коллектива «Она вернется» стал одной из самых ротируемых песен в России за 2015 год.

Но в прошлом году продюсерский центр Константина Меладзе официально объявил о распаде группы. Каждый из участников начал сольную карьеру.

Цой признался, что с теплом вспоминает о периоде работы в MBAND, пусть порой и случались не совсем приятные моменты. Например, вокалист, как оказалось, приходил в ужас от количества интимных фото, которые получал от несовершеннолетних поклонниц.

«Твою дивизию! Ужас!» — с негодованием произнес Цой.

Вокалист подчеркнул, что придерживается традиционных взглядов и не понимает такое поведение.

«Когда девочка присылает фотографию своей груди — это странно», — заключил артист в YouTube-шоу «Откройте, Давид!»

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