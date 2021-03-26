Зрители «Маски» заподозрили «подмену» Ольги Бузовой на сцене шоу

Москва, 26 марта. Зрители популярного шоу «Маска» заподозрили, что на сцену вместо певицы Ольги Бузовой выходила статистка или какой-то другой артист.

Разоблачение экс-ведущей шоу «Дом-2» в недавнем выпуске спровоцировало горячие споры в Сети. Интернет-пользователи убеждены, что под костюмом Розовой Пантеры долгое время скрывалась вовсе не Бузова. Они заметили, что появлявшаяся на сцене девушка была на порядок ниже звезды и пела совершенно другим голосом.

Некоторые с иронией заметили, что бывшая девушка блогера Давида Манукяна и исполнительница хита «Мало половин» вряд ли смогла бы вытянуть такие ноты.

«Если бы Бузяндра сама исполняла эти песни, давно бы уже поехала на Евровидение. Имеющий уши понимает, что так она не поет»; «Вместо Бузовой кто-то другой выходил. Бузова явно выше, чем та девочка, которая выступала в этом костюме», — негодуют пользователи социальной сети «ВКонтакте».

Заподозрившие «подмену» зрители заявили, что вместо Бузовой, вероятнее всего, выступала статистка, которая двигалась в такт заранее записанной композиции.

Ажиотаж накануне вызвал опубликованный в Сети анонс нового выпуска. На какой-то миг рядом с ведущим программы Вячеславом Макаровым промелькнул край белого крыла. Зрители тут же решили, что следующим шоу покинет Единорог.