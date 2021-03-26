Ребенок и двое взрослых погибли в ДТП с грузовиком в Новосибирской области

Новосибирск, 26 марта. Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства смертельной аварии. Легковой автомобиль и КамАЗ столкнулись в Каргатском районе.

Автоинспекторы выяснили, что за рулем Renault Sandero был 37-летний мужчина. В салоне находились еще два пассажира, один из них ребенок.

По неизвестной причине автомобилист вылетел на встречную полосу и протаранил грузовик КамАЗ с прицепом. Удар был настолько сильным, что легковая машина превратилась в груду металла. Сидевшие в Renault люди скончались от тяжелых травм. По факту аварии начата доследственная проверка.

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