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Режиссер «Джона Уика» Чад Стахелски снимет фильм по игре Ghost of Tsushima

Режиссер «Джона Уика» Чад Стахелски снимет фильм по игре Ghost of Tsushima

Вашингтон, 26 марта. Режиссер франшизы «Джон Уик» Чад Стахелски снимет фильм по видеоигре Ghost of Tsushima, сообщило Deadline.

Картина расскажет о самурае Дзине Сакаи, последнем представителе своего клана. Герой борется за свободу японского острова от монгольских захватчиков. Чтобы победить в этой войне, ему нужно отойти от самурайских традиций и стать Призраком.

Разработкой ленты занимаются PlayStation Productions и кинокомпания Sony Pictures. В создании картины принимают участие компании 87Eleven Entertainment и Sucker Punch Productions.

Ghost of Tsushima вышла летом прошлого года. Игра получила хорошие отзывы от японских критиков.

Ранее стало известно о работе над первой частью экранизации игры Resident Evil. Режиссер ленты Йоханнес Робертс раскрыл подробности картины, получившей название «Добро пожаловать в Раккун-сити».

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