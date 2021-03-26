Заммэра Москвы назвала количество вакцинированных старше 60 лет

Москва, 26 марта. Почти каждый второй вакцинированный от коронавируса житель Москвы — старше 60 лет, об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Вакцинированных москвичей старшего поколения среди тех, кто привился — более 42%. Для формирования коллективного иммунитета от COVID-19 этого недостаточно, отметила заммэра.

"Это правильная тенденция, но для персональной защиты каждого пожилого человека и формирования коллективного иммунитета этого явно недостаточно", — пояснила Ракова.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о выравнивании ситуации с коронавирусом в мегаполисе. Он отметил, что в целом эпидемическая обстановка стабильная, но увеличилось количество заболевших коронавирусной инфекцией среди старшего поколения. Также выросло число госпитализаций москвичей страше 60 лет. Столичный градоначальник призвал пожилых горожан не тянуть с прививкой от COVID-19, и защитить себя и свое здоровье.