Транспортно-пересадочный узел появится на Ленинском проспекте в Москве

Москва, 26 марта. Транспортно-пересадочный узел в Москве обеспечит пересадку между станциями метро «Улица Новаторов» Троицкой линии и «Новаторская» Большой кольцевой линий (БКЛ).

На транспортно-пересадочном узле появятся перроны для посадки и высадки пассажиров наземного городского транспорта и паркинг, сообщил глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов. Станции строят на границе районов Обручевский и Проспект Вернадского.

Также в Обручевском районе в ближайшие годы планируют открыть четыре новых станции метро. Это будут две станции Большой кольцевой линии и две станции Троицкой.

Строить южный участок БКЛ от станции «Проспект Вернадского» до станции «Каховская» начали в апреле 2017 года. Его длина составит 7 км, на нем будут станции «Новаторская», «Воронцовская» и «Зюзино». Полностью завершить строительство должны в 2021 году.

Ранее сообщалось о том, что три федеральные трассы Сахалина свяжут одной дорогой. Проектирование и строительство объездной дороги начнется в Сахалине в 2022 году. Соответствующее поручение дал губернатор региона Валерий Лимаренко.