Застрявшее в Суэцком канале судно вызвало подорожание морских перевозок

Вашингтон, 26 марта. Агентство Bloomberg рассказало, как застрявшее в Суэцком канале судно-контейнеровоз повлияло на стоимость грузоперевозок.

Аналитики рассчитали убытки, основываясь на информации о средней стоимости грузов, которые переправлялись через канал каждые сутки. Ежедневно там проходили около пятидесяти судов.

«Ежедневные потери от перекрытия Суэцкого канала составляют около 9,6 миллиарда долларов», — ссылается на агентство РИА Новости.

При этом подорожала и доставка контейнеров: перевозки из Китая в Европу выросли в цене до 8 тысяч долларов. Прибыль больших танкеров, которые перевозят нефть с Ближнего Востока в КНР, увеличилась до 1371 доллара в сутки. Сейчас до 185 судов ожидают возможности преодолеть маршрут. Еще минимум три судна оказались заблокированы в канале.

Данное происшествие напомнило миру об альтернативном маршруте из Азии в Европу — через Северный морской путь. Об этом главный редактор журнала «Арктические ведомости» Александр Игнатьев рассказал Федеральному агентству новостей.