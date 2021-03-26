Представлен топ-5 самых износостойких иномарок

Москва, 26 марта. Автомобильные эксперты составили список самых нержавеющих иномарок, которые представлены на российском рынке. Возглавляет список Volvo XC90.

Кузов Volvo XC90 изготовлен из высококачественной оцинкованной стали. А качественная сборка и окраска предотвращает появление ржавчины от слова совсем, сообщает портал «Новые автомобили».

На втором месте расположился седан Audi A6 в кузове С6. Появление коррозии здесь сведено к минимуму даже около задних колесных арок. Третье место досталось BMW X5, который очень хорошо предохранен от ржавчин.

Четвертая позиция у Mercedes-Benz S-класса W221 образца 2005-2013 года. Он имеет специальную антикоррозийную обработку кузовных панелей, что защищает автомобиль от ржавления. Пятая строчка досталась кроссоверу Audi Q5. Его кузов получил горячую двухстороннюю оцинковку, а это один из самых действенных способов долгосрочной сохранности автомобиля.

Ранее был составлен список лучших кроссоверов для езды по России зимой. Кроссовер Toyota RAV4 занял первое место в списке самых подходящих автомобилей для зимнего времени года в России.