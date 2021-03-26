Центр занятости «Моя карьера» выпустил обновленные услуги по профориентации

Москва, 26 марта. Услуги по профориентации в центре занятости «Моя карьера» обновлены для жителей столицы, заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

До сегодняшнего дня компьютерную диагностику по профориентации жители столицы могли получить лишь по предварительной записи, теперь же соискатели смогут обговорить подходящие сферы труда со специалистом по карьерному росту уже на дебютной встрече. К такой услуге имеют доступ горожане, которые старше 14 лет. В ходе сеанса можно будет определить необходимый набор навыков, уровень зарплаты и график работы, а также в какой степени срочности необходимо трудоустройство.

«Сегодня более 60 процентов соискателей, которые обращаются в центр занятости, не знают или не уверены в том, где хотели бы работать. Поэтому центр занятости «Моя карьера» обновил услуги по профориентации», — подчеркнула заммэра Ракова.

Также недавно сообщалось, что Минздрав России может получить права определять профессии, для которых обязательно прохождение психиатрического освидетельствования. По закону «О психиатрической помощи», у кабмина есть полномочия утверждать перечень психиатрических противопоказаний.