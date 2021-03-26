ЦБ РФ лишил банк «Мегаполис» лицензии

Москва, 26 марта. Коммерческий банк «Мегаполис» лишился лицензии. Соответствующий приказ ЦБ РФ был опубликован в пятницу, 26 марта.

«Мегаполис» занимал 234 место в банковской системе РФ. Решение об отзыве лицензии было принято в соответствии с законом «О банках и банковской деятельности».

Центробанк провел контрольные мероприятия по закупке иностранной валюты, в ходе которых выявил неоднократные факты неотражения «Мегаполисом» соответствующих операций в бухгалтерском учете и отчетности. Информация об операциях, имеющих признаки совершения уголовно наказуемых деяний, поступит в правоохранительные органы.

ЦБ РФ, как стало известно ранее, начнет эксперимент по сбору монет у россиян в 2022 году. Для этого будут установлены специальные приемники.