Киев, 26 марта. Правительство Украины рассматривает проект по укреплению дамбы на 107-м км Северо-Крымского канала, чтобы усилить водную блокаду Крыма и для полива угодий Херсонщины.

Полномочный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич заявил, что построенную дамбу необходимо укреплять, так как есть риск попадания воды на территорию полуострова. Вода сейчас перекрыта не на свежепостроенной дамбе, а на 91-километре Северо-Крымского канала, который находится в Херсонской области.

«Вода доходит от города Таврическа до 91-го километра Северо-Крымского канала, к этой рукотворной дамбе по сути из мешков на 91-м километре», — разъяснил Антон Кориневич.

Чиновник утверждает, что разницу между двумя дамбами можно использовать для того, чтобы обеспечить Херсонскую область дополнительными водными ресурсами. По его словам, благодаря этому решению можно поливать 16 км полей, расположенных на Херсонщине.

Крымский политолог Константин Кеворкян рассказал, какие действия Украины нанесли Крыму самый большой ущерб. По словам аналитика, все действия Украины направлены на уничтожение экономического потенциала полуострова.