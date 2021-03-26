Забота по-европейски: в Саратове строят муниципальный приют для животных

Саратов, 26 марта. Спикер Государственной думы Вячеслав Володин во время визита в регион посетил строящийся приют для бездомных собак. Вольеры уже полностью смонтированы, идет устройство внутренних инженерных систем. Учреждение на 400 собак планируют достроить в июне.



Волонтер Валерия Татищева рассказала корреспонденту ФАН, что городу необходимо еще несколько подобных приютов для животных.

«Конечно, строящийся приют — это прекрасно. Это и есть настоящая забота по-европейски, которую так любят ставить у нас в пример. Летом почти на полтысячи собак в Саратове станет меньше, несчастные животные получат еду, кров и медицинское обслуживание. Разумеется, для такого большого города одного приюта мало, нужно еще пару-тройку как минимум. Но и один — это уже огромный шаг вперед», — резюмировала волонтер.